Grève chez Bpost : la direction annonce un pré-accord avec les syndicats, qui vont le présenter aux travailleurs

Les syndicats de bpost présenteront vendredi aux travailleurs et travailleuses le pré-accord trouvé avec la direction jeudi soir. Aucune reprise normale des activités n’est prévue pour l’instant.

La direction de l’entreprise a annoncé dans la soirée avoir atteint un accord concernant le plan de transformation prévu pour la distribution des colis et du courrier. Elle indiquait notamment que la majorité des services finiraient vers 17h00 et que le maintien du titulariat serait garanti, annonçant également un consensus visant à augmenter de 2 euros les chèques repas.

Les syndicats doivent encore consulter leur base afin de lui présenter le texte, a précisé Stéphane Daussaint (CSC-Transcom Poste). Il y a “cinq points à discuter“, a ajouté Thierry Tasset, de la CGSP Poste.

Dans l’intervalle, la fin du mouvement de grève reste conditionnée à l’issue des consultations avec le personnel.

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