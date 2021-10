Greta Thunberg aperçue dans le métro à Bruxelles

Alors qu’il prenait le métro jeudi, Bertrand Wert (Ecolo) y a croisé par hasard Greta Thunberg. Il en a profité pour faire un selfie avec la jeune suédoise, connue pour son combat pour le climat, avant de publier la photo sur son compte Twitter. “Bienvenue à Bruxelles Greta Thunberg”, écrit-il, avant de poursuivre : “L’un des nombreux avantages à utiliser les transports en commun, comme la STIB, c’est que vous pouvez rencontrer des gens formidables et les dirigeants de demain !”

