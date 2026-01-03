Grave incendie à Crans-Montana : un troisième Belge blessé a été rapatrié

Parmi ces deux derniers patients, l’un possède la double nationalité belge et suisse. “Trois Belges sont donc désormais à dénombrer parmi les victimes, dont l’une reste portée disparue”, précise le ministre. “Nous restons en contact étroit avec les autorités suisses, et en pensées avec les familles des victimes de ce drame”, a-t-il ajouté.

Le bar “Constellation” de la station de ski de Crans-Montana a été ravagé la nuit du Nouvel An par un incendie qui a fait 40 morts et 119 blessés. Au total 50 personnes grièvement blessées dans l’incendie ont été ou doivent être transportées, hors de Suisse, dans des hôpitaux spécialisés d’ici dimanche soir.

► Lire aussi | Grave incendie à Crans-Montana : un blessé pourrait avoir été admis à l’Hôpital Militaire Reine Astrid

Vendredi, la police cantonale du Valais a annoncé que 113 des 119 blessés — Suisses, Français, Italiens, Serbes, Belge… — avaient pu être formellement identifiés.

Aucune information n’a été donnée sur l’identité des 40 morts, mais des dossiers ante mortem pour les disparus ont été ouverts en lien avec plusieurs pays parmi lesquels la Belgique, la France, l’Italie, le Portugal, les Philippines, la Roumanie, la Serbie et la Turquie.

Belga