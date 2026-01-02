Grave incendie à Crans-Montana : un blessé pourrait avoir été admis à l’Hôpital Militaire Reine Astrid

Il s’agit de quatre jeunes personnes, âgées entre 17 et 19 ans, a précisé le ministre à VTM Nieuws. La Belgique peut accueillir trois patients supplémentaires, il est donc probable que d’autres blessés arrivent dans les prochains jours, a-t-il ajouté.

L’incendie survenu la nuit du Nouvel An dans un bar bondé de la station de ski suisse de Crans-Montana a fait une quarantaine de morts et environ 115 blessés, la plupart grièvement.

La Belgique a proposé son aide à la Suisse, dans le cadre de l’activation du mécanisme de protection civile de l’Union européenne, pour prendre en charge des patients dans ses hôpitaux. La structure B-FAST (Belgian First Aid Support Team) organisera l’accueil de sept victimes en Belgique, cinq patients nécessitant des soins intensifs (“high care”) et deux des soins “midcare”.

Une équipe d’appui pour les équipes médicales, composée de médecins et d’infirmiers spécialisés dans le traitement des plaies, doit également se rendre en Suisse. Cette équipe est prête à intervenir, mais n’est pas encore partie, précise le cabinet Vandenbroucke.