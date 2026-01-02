Grave incendie à Crans-Montana : un blessé pourrait avoir été admis à l’Hôpital Militaire Reine Astrid
La Belgique a accueilli ce vendredi, sur le tarmac de la base aérienne de Melsbroek, quatre personnes blessées dans l’incendie survenu dans la station de ski suisse de Crans-Montana. Elles seront prises en charge dans des centres de traitement des brûlés, annonce le cabinet du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit). L’une d’entre elle pourrait avoir été admise à l’Hôpital Militaire Reine Astrid, selon les véhicules observés sur place cette après-midi.
Il s’agit de quatre jeunes personnes, âgées entre 17 et 19 ans, a précisé le ministre à VTM Nieuws. La Belgique peut accueillir trois patients supplémentaires, il est donc probable que d’autres blessés arrivent dans les prochains jours, a-t-il ajouté.
L’incendie survenu la nuit du Nouvel An dans un bar bondé de la station de ski suisse de Crans-Montana a fait une quarantaine de morts et environ 115 blessés, la plupart grièvement.
La Belgique a proposé son aide à la Suisse, dans le cadre de l’activation du mécanisme de protection civile de l’Union européenne, pour prendre en charge des patients dans ses hôpitaux. La structure B-FAST (Belgian First Aid Support Team) organisera l’accueil de sept victimes en Belgique, cinq patients nécessitant des soins intensifs (“high care”) et deux des soins “midcare”.
Une équipe d’appui pour les équipes médicales, composée de médecins et d’infirmiers spécialisés dans le traitement des plaies, doit également se rendre en Suisse. Cette équipe est prête à intervenir, mais n’est pas encore partie, précise le cabinet Vandenbroucke.
Un belge parmi les blessés
Un ressortissant belge figure parmi les blessés de l’incendie, a annoncé vendredi Frédéric Gisler, le commandant de la police du canton du Valais lors d’une conférence de presse.
Le bilan total de l’incendie s’élève à 119 blessés et quarante morts. Sur l’ensemble des blessés, 113 ont été formellement identifiés, “dont un Belge”, a-t-il déclaré. Aucune précision n’a encore été donnée sur la provenance exacte de ce Belge.
Avec Belga