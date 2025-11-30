Passer la navigation
Gratuité scolaire: un surcoût d’environ 100.000 euros pour la commune d’Uccle

La réforme de la gratuité des fournitures scolaires devrait entraîner un surcoût d’environ 100.000 euros pour la commune d’Uccle, a indiqué jeudi soir l’échevine de l’Enseignement, Carine Gol-Lescot (MR), en réponse à une question du conseiller communal Jérémie Tojerow (PS).

Cette estimation intervient dans le contexte de la décision rendue par le Conseil d’État rendue le 30 octobre dernier, qui rappelle l’obligation constitutionnelle d’assurer la gratuité des fournitures pour tous les élèves du primaire.

Le gouvernement MR-Les Engagés de la Fédération Wallonie-Bruxelles avait initialement envisagé une gratuité ciblée, avec des moyens fortement réduits et une sélection des bénéficiaires par les écoles, avant de revoir sa position après critiques et avis du Conseil d’État.

Selon les montants annoncés, l’aide s’élève à 20,46 euros par enfant en maternelle et à 22,40 euros par élève en primaire. À Uccle, cela représente environ 1.300 élèves en maternelle et 2.430 en primaire, soit un total d’un peu plus de 81.000 euros, comme l’a suggéré dans sa question Jérémie Tojerow.

Respecter “ce qui est nécéssaire

Je crains même que l’on arrive plutôt à un écart d’une centaine de milliers d’euros“, a précisé l’échevine. Pour l’instant, ce surcoût fait encore l’objet de discussions budgétaires avec les directions d’école. “Nous travaillons avec les directions, puisque ce sont elles qui devront appliquer la réforme concrètement“, a-t-elle expliqué. La commune souhaite par ailleurs préserver la liberté pédagogique, chaque classe restant libre de déterminer les fournitures nécessaires. L’hypothèse de kits différenciés selon les années, plus fournis les années paires et plus légers les années impaires, est à l’étude, tout comme l’achat de matériel plus durable. La commune respectera en tout cas “ce qui est nécessaire“.

L’échevine a aussi rappelé que les montants antérieurs de la gratuité étaient jugés trop élevés. “Ils finançaient en partie aussi les ateliers créatifs et les sorties scolaires“, a-t-elle souligné.

Belga

