Gratuité, pénurie, enseignement spécialisé : un décret “fourre-tout” adopté pour la rentrée

À sept semaines de la rentrée scolaire, la commission Education du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté lundi soir un décret dit “fourre-tout” contenant une série de mesures tous azimuts en matière d’enseignement obligatoire.

Dans un souci de simplification administrative pour les directions, le texte abroge notamment l’obligation pour les écoles fondamentales de fournir en début d’année scolaire une estimation des frais facultatifs qui seront réclamés aux parents. “La simple indication des bases légales concernant la gratuité dans le règlement d’ordre intérieur est largement suffisante“, justifie le texte déposé par la ministre de l’Education, Valérie Glatigny (MR).

Le texte prévoit par ailleurs une prolongation jusqu’à la rentrée scolaire 2029 du principe d’équivalence entre titre requis et titre suffisant actuellement en vigueur afin de réduire la pénurie d’enseignants.

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En revanche, la mesure de valorisation pécuniaire des années d’expérience acquise en dehors de l’enseignement est reportée vu le contexte budgétaire actuel. La mesure avait pour but d’attirer davantage d’enseignants de seconde carrière.

Le décret approuvé lundi soir offre par ailleurs la possibilité aux écoles de rémunérer les bénévoles qui surveillent le temps de midi. Il prévoit également une indexation des budgets dévolus à la formation continue des profs.

Le texte contient aussi une série de mesures visant le pilotage global de l’enseignement spécialisé, tout comme la réduction des temps de transport pour les enfants qui y sont scolarisés. Un dispositif harmonisé de chambres de recours en cas de refus d’aménagements raisonnables dans les écoles de la FWB y est également inclus. Le texte a été approuvé lundi soir par les députés de la majorité MR-Engagés. L’opposition PS a voté contre. PTB et Ecolo se sont abstenus.

Belga