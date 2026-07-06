Enseignement : la FWB adapte son cadre contre le décrochage scolaire

La commission Education du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé lundi un projet de décret qui adapte les mesures de lutte contre le décrochage scolaire définies en mai 2024.

Selon la ministre de l’Education Valérie Glatigny (MR), le nouveau texte poursuit un objectif de simplification administrative. Il vise aussi à assurer un meilleur suivi des élèves en décrochage en clarifiant le rôle de chacun des acteurs, en coordonnant plus efficacement leur action, tout en renforçant les outils de vérification de présence en classe. “Plus l’intervention est précoce, plus le jeune a des chances de rester dans le système éducatif“, a insisté lundi la ministre lors du débat sur son texte.

Ce projet de décret apporte aussi une série de changements à la mise en oeuvre du Dossier d’accompagnement de l’élèves (DAccE) en réduisant notamment la charge administrative et les encodages pesant sur les équipes pédagogiques.Le projet a été adopté lundi par les députés de la majorité MR-Engagés. L’ensemble de l’opposition a voté contre.

Le PS a déploré un “renoncement” de la ministre face au décrochage. Ecolo a, lui, regretté un “recul” à la fois sur la prévention et la prise en charge des élèves concernés. Le PTB a même qualifié le projet de “plan machiavélique” qui va surtout impacter les élèves socio-économiquement défavorisés, signant ainsi, selon la formation marxiste, la volonté du MR et des Engagés d’instaurer un “système scolaire à deux vitesses”.

Plusieurs milliers d’élèves décrochent de l’école chaque année. Un phénomène qui a connu une forte progression dans le sillage de la crise sanitaire. Le Pacte pour un enseignement d’excellence adopté il y a près de dix ans s’est fixé pour objectif de réduire ce décrochage scolaire de moitié.

Belga