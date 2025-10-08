Grande opération de propreté dans le quartier Matonge à Ixelles

Objectif : mettre fin aux dépôts sauvages et aux sacs-poubelles sortis en dehors des jours de collecte.

La commune d’Ixelles et l’Agence régionale Bruxelles-Propreté lancent ce jeudi 9 octobre une vaste opération de nettoyage dans le quartier Matonge, marquant le coup d’envoi d’une campagne d’un mois dédiée à la propreté.

“Le point de départ de cette opération, ce sont les sacs poubelles – formant parfois d’énormes monticules – sortis de manière intempestive, tout le temps, toute la journée, sans lien avec les jours de ramassage”, explique Geoffroy Kensier, échevin de la Propreté publique à Ixelles. “Jeudi midi, tout sera nickel, puis on va prévenir les gens, et ensuite sanctionner comme on ne l’a jamais fait.”

La phase 1, baptisée “Opération Flash”, consistera en une remise à zéro de la propreté sur l’ensemble du périmètre compris entre la chaussée d’Ixelles et la rue du Trône, incluant la chaussée de Wavre et plusieurs rues adjacentes. De nombreux agents et véhicules – hydrocureuses, balayeuses, camions grappins et karchers – seront mobilisés pour nettoyer trottoirs, corbeilles et dépôts sauvages. Cette action sera suivie du “Triathlon de la propreté” (du 10 octobre au 5 novembre), combinant sensibilisation, signalement et verbalisation. Des panneaux rappelleront les jours de collecte, des autocollants seront apposés sur les sacs sortis au mauvais moment et les contrevenants feront l’objet de sanctions. Une nouvelle opération de nettoyage est déjà prévue le 6 novembre. Pour Geoffroy Kensier, “la situation dans le quartier Matonge est inacceptable. Matonge ne peut plus rimer avec malpropreté et impunité !” Il se félicite d’une “bonne collaboration entre les services communaux et Bruxelles-Propreté”, avant d’ajouter : “La malpropreté dans ce quartier n’est pas une fatalité.”

Belga