Grâce à de nouvelles destinations, le nombre de passagers en hausse à Brussels Airport

Brussels Airport a accueilli 11.684.976 passagers au cours des six premiers mois de l’année 2026, soit une augmentation de 3,6 % par rapport au premier semestre 2025, a indiqué mercredi l’aéroport de Bruxelles-National.

Cette augmentation s’explique en partie par les huit nouvelles destinations, dont cinq long-courriers, desservies depuis Zaventem depuis le mois de janvier. Elle a été enregistrée en dépit de plusieurs événements extérieurs qui ont influencé les activités de Brussels Airport, comme les conséquences du conflit au Moyen-Orient et plusieurs grèves. Les deux journées d’action syndicale nationales en mars et en mai ont impacté, ensemble, quelque 55.000 passagers. La grève spontanée organisée par le contrôleur aérien skeyes, le 2 juin, a aussi provoqué l’annulation des vols prévus ce jour-là, touchant 25.000 voyageurs.

L’activité cargo de l’aéroport affiche aussi des chiffres dans le vert, avec une croissance du fret de 8,3% en un an. Au cours du premier semestre 2026, Brussels Airport a ainsi traité près de 420.000 tonnes de marchandise.

Pour ce qui concerne le seul mois de juin 2026, Brussels Airport a vu défiler 2.215.965 passagers, soit une hausse de 1,7% par rapport à juin 2025. Les dix destinations les plus populaires en juin étaient similaires aux deux mois précédents, à savoir l’Espagne, l’Italie, la Grèce, l’Allemagne, la Turquie, le Maroc, le Portugal, la France, les États-Unis et la Suisse.

La part des voyageurs en correspondance au départ de Brussels Airport s’élève à 15 %, en augmentation par rapport à juin 2025, principalement vers l’Europe, l’Afrique et l’Amérique du Nord.

Le volume de fret a lui augmenté de 12,2% le mois dernier, pour un total de 70.895 tonnes.

Belga