Good Living : Uccle et cinq autres communes défavorables au projet de Règlement Régional d’Urbanisme

Good Living, c’est le nom du futur projet de Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) proposé par le gouvernement bruxellois. Ce règlement, entré en vigueur en 2007, a été revu et corrigé par le cabinet du secrétaire d’État à l’Urbanisme Pascal Smet (one.brussels/Vooruit). Approuvé par le gouvernement bruxellois en juillet 2022, il a été soumis à l’enquête publique jusqu’en janvier 2023, avec de nombreuses remarques émanant de diverses associations spécialisées dans le domaine. Une cinquantaine d’associations et comités de quartier, dont Inter-Environnement Bruxelles et son pendant flamand, le BRAL, l’Atelier de Recherche et d’Action urbaine (ARAU) ou encore Natagora Bruxelles, avaient notamment alerté, lors de cette enquête publique, sur un manque de règles précises dans ce RRU.

Les 19 communes de la Région bruxelloise sont également amenées à rendre un avis officiel sur ce projet. La commune d’Uccle est la dernière à s’être prononcée. Et son avis est négatif, comme le révèle La Capitale : “La commune souhaite être constructive, en formulant un grand nombre de remarques dont nous espérons que le gouvernement tiendra compte”, indique le bourgmestre d’Uccle Boris Dilliès (MR).

Uccle n’est pas la seule à se déclarer défavorable à ce projet de RRU. Les communes de Berchem-Sainte-Agathe, Etterbeek, Ganshoren, Saint-Josse-ten-Noode et Woluwe-Saint-Pierre ont également dit “non” au futur RRU dans sa version actuelle. Et selon Boris Dilliès, toujours cité par La Capitale, le texte a été évoqué en conférence des bourgmestres et n’a pas été bien accueilli : “Je crois que c’est presque une première, mais il y a eu unanimité pour confirmer qu’en l’état, ce texte n’était pas acceptable”, affirme-t-il.

Les communes ont jusqu’à fin mars pour rendre leur avis auprès de la Région.

Gr.I. – Photo : illustration Belga/Thierry Roge