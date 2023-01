Le nouveau règlement régional d’urbanisme encore à l’enquête publique pour une semaine : voici ce qu’il contient

Le nouveau règlement régional d’urbanisme, rebaptisté GoodLiving, est à l’enquête publique jusqu’au 20 janvier.

Il entend revoir l’ensemble des réglementations urbanistiques en Région bruxelloise : le nouveau Règlement régional d’urbanisme (RRU) est à l’enquête publique jusqu’au 20 janvier. Il devra ensuite être soumis au Parlement bruxellois, notamment, avec une entrée en vigueur en 2024 (1er janvier ou 1er juillet), espèrent les autorités régionales.

Ce nouveau règlement comprend un large pan consacré à la mobilité et la gestion de l’espace public : davantage de lieux partagés, l’imposition d’un maximum de 50% de toute rue consacré au transport motorisé individuel (l’autre 50% étant consacré aux piétons, cyclistes, arbres, transports en commun, mobilier urbain, etc), des consignes plus strictes pour les dimensions des pistes cyclables et des trottoirs, des espaces publics mieux dotés (bancs, toilettes, etc). De même, ce nouveau RRU prévoit la fin du stationnement en épi et en perpendiculaire, pour autoriser uniquement celui en parallèle de la circulation. Il serait aussi interdit de se garer devant les monuments protégés, les parcs, les institutions culturelles ou encore les écoles.

Le nouveau règlement s’intéresse aussi aux bâtiments et logements, avec des rénovations privilégiées aux démolitions-reconstructions (permises uniquement dans des circonstances exceptionnelles), un ajout d’un impact positif pour le climat et la biodiversité au cahier des charges de tout projet, une meilleure gestion des eaux de pluie ou encore une surface minimale définie en fonction du nombre de chambre.

