Gérant de café tué à Anderlecht: la détention du suspect prolongée

La chambre du conseil de Bruxelles a décidé vendredi de maintenir en détention préventive, pour au moins un mois, l’homme de 50 ans soupçonné d’avoir tué dimanche soir un cafetier à Anderlecht, a indiqué le parquet de Bruxelles. Le suspect a été mis en examen par le juge d’instruction pour des faits de meurtre.

Les faits se sont produits dimanche vers 20h30 dans l’établissement La Maison Haute, situé avenue d’Itterbeek. Le gérant du café, âgé de 56 ans, entretenait depuis quelque temps un différend avec le locataire d’un des appartements situés au-dessus du commerce. Ce dernier, âgé de 50 ans, est entré dans le café et a tiré à quatre reprises sur l’exploitant. La victime a été transportée en urgence à l’hôpital mais elle est décédée des suites de ses blessures. Le suspect a été arrêté peu après les faits.

Présenté au juge d’instruction, il a été placé sous mandat d’arrêt pour meurtre. Vendredi, la chambre du conseil a confirmé son incarcération pour un mois supplémentaire. Dans l’attente de l’enquête, le parquet n’a pas souhaité communiquer davantage sur les circonstances du drame.

22 août 2025 - 18h23
Modifié le 22 août 2025 - 18h23
 

