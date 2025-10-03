GAIA diffuse des tracts signés… Rudi Vervoort : son cabinet envisage de porter plainte

La dernière campagne de GAIA fait réagir jusque dans le bureau du ministre-président Rudi Vervoort : son cabinet envisage de porter plainte.

Plus de 1.500 drapeaux ont été déployés dans la capitale par l’association de défense du bien-être animal GAIA : la célèbre iris est remplacée par un mouton en pleurs, une larme de sang à l’œil. L’action vise à dénoncer l’abattage de 30.000 animaux chaque année à l’abattoir d’Anderlecht. L’ONG accuse les parlementaires bruxellois d’inaction, alors qu’un projet de Code du bien-être animal qui inclut l’interdiction dort depuis neuf mois.

Ce n’est pas tout : un tract toutes-boîtes est adressé à 340.000 ménages bruxellois… signé par Rudi Vervoort. “Voici votre tout nouveau drapeau régional. Fini l’iris : place à un mouton égorgé sans étourdissement“, peut-on lire dans cette communication détournée. “Pourquoi ce symbole ? Parce que, malgré les textes déposés, nous n’avons toujours pas eu le courage d’interdire l’abattage sans étourdissement. (…) Que ce drapeau sanglant flotte fièrement au-dessus de nos institutions, en souvenir de toutes les occasions manquées de protéger les animaux. Vive Bruxelles, vive le nouveau drapeau !“. Ce texte est accompagné d’une signature de Rudi Vervoort et de la photo du ministre-président.



Son cabinet y voit une usurpation d’identité et ne cache pas son mécontentement auprès de la RTBF. Un marché public devrait être lancé pour désigner un avocat qui examinera les questions sur le droit à l’image et l’utilisation du logo de la Région, a déclaré le cabinet à nos confrères.

L’action est également dénoncée par le député Fouad Ahidar, qui fustige “des méthodes choquantes, irrespectueuses et mensongères“. Il appelle la Région à porter plainte contre GAIA, car une ligne rouge a selon lui été franchie, en “s’appropriant l’identité du ministre-président et en abusant de l’image du drapeau de la Région bruxelloise, l’emblème et symbole officiel de tous les Bruxellois“.

GAIA réagit à la RTBF en assumant entièrement la campagne. L’association précise que toutes les précautions ont été prises : l’éditeur responsable y figure, tout comme un QR code qui renvoie vers son site. Sébastien De Jonge, le responsable des opérations, conclut : “Quant à une éventuelle plainte, nous ne sommes pas inquiets et nous assumerons nos responsabilités s’il devait y en avoir“.

M.D. – Photo : Facebook – GAIA