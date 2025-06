Fusion d’IPM et de Rossel : “Quand nous n’aurons plus de démocratie, nous n’aurons plus que nos larmes pour pleurer”

Bénédicte Linard, députée Ecolo du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, était invitée dans Bonjour Bruxelles.

L’ancienne ministre de la Culture et des Médias indique que la fusion d’IPM et de Rossel peut mettre à mal trois aspects nécessaires dans un monde de désinformation : l’indépendance, la qualité et le pluralisme des médias. “Il nous faut des garanties“, précise-t-elle. “C’est normal qu’il y ait des rapprochements dans un contexte difficile.”

“Quand nous n’aurons plus de démocratie, nous n’aurons plus que nos larmes pour pleurer“, continue-t-elle en insistant sur l’importance de la pluralité des médias.

■ Bénédicte Linard, députée Ecolo du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, au micro de Fabrice Grosfilley