Fusion des zones de police: DéFI dépose une proposition de motion en conflit d’intérêt au Parlement bruxellois
Le groupe DéFI a introduit vendredi au Parlement bruxellois une proposition de motion visant à activer la procédure en conflit d’intérêt face au projet de loi du fédéral qui impose la fusion des zones de police à Bruxelles, tout en la rendant volontaire partout ailleurs.
Cette réforme que le Fédéral veut imposer à Bruxelles n’est pas soutenue par la majorité des bourgmestres bruxellois. Elle a reçu de nombreux avis critiques de Brulocalis et du Conseil d’État, pointant notamment son manque de précision.
“Notre objectif n’est pas de faire de l’obstruction gratuite à ce projet, mais de s’accorder le temps d’en analyser l’impact, les conséquences financières et organisationnelles, de lever les nombreuses incertitudes et inquiétudes qui subsistent, tant dans les communes qu’au sein des zones”, a justifié la députée bruxelloise DéFI Cécile Jodogne, à l’occasion de la séance plénière vendredi matin.
DéFI souhaite que soit menée une véritable concertation entre le Fédéral, la Région et les communes bruxelloises, qui jusqu’à présent, n’a pas eu lieu, soutient la formation amarante.
