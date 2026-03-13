Fusion des zones de police: DéFI dépose une proposition de motion en conflit d’intérêt au Parlement bruxellois

Cette réforme que le Fédéral veut imposer à Bruxelles n’est pas soutenue par la majorité des bourgmestres bruxellois. Elle a reçu de nombreux avis critiques de Brulocalis et du Conseil d’État, pointant notamment son manque de précision.

“Notre objectif n’est pas de faire de l’obstruction gratuite à ce projet, mais de s’accorder le temps d’en analyser l’impact, les conséquences financières et organisationnelles, de lever les nombreuses incertitudes et inquiétudes qui subsistent, tant dans les communes qu’au sein des zones”, a justifié la députée bruxelloise DéFI Cécile Jodogne, à l’occasion de la séance plénière vendredi matin.