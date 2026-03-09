Fusion des zones de police : Jean Spinette propose une alternative “plus efficace et moins coûteuse”

Le bourgmestre de Saint-Gilles, Jean Spinette, s’oppose à la fusion des six zones de police bruxelloises et propose à la place la création d’une “structure faîtière” chargée de coordonner certaines missions. Il était l’invité de Bonsoir Bruxelles ce lundi 9 mars.

Opposé à la fusion des zones de police, qui vient d’être approuvée en première lecture par la commission de l’Intérieur de la Chambre, le bourgmestre de Saint-Gilles Jean Spinette assure “qu’un autre projet est possible“, selon lui “plus efficace et moins coûteux“.

Plutôt qu’une fusion, Jean Spinette est partisan de la collaboration entre les six zones. “Il faut la renforcer et l’institutionnaliser“.

Concrètement, Jean Spinette propose de créer “une structure faîtière” qui chapeauterait les six zones. Elle regrouperait “la gestion de ce qu’il est utile de mutualiser“, à savoir les services de recherches locales “pour affronter plus efficacement le trafic de drogue et la grande criminalité“, la gestion des gares bruxelloises et des stations de métro, “la constitution d’une réserve opérationnelle pour l’optimisation de la gestion des grands évènements“, ou encore “la mutualisation nécessaire sur le plan RH, des services logistiques et de soutien pour une meilleure gestion et des économies d’échelle, des valeurs et un projet partagé à l’échelle des six zones“.

La structure faîtière serait composée des bourgmestres, d’un chef de corps, du ministre-président et Safe Brussels, qui assurerait le secrétariat de la structure.

Jean Spinette assure que le projet pourrait être mené “dans un délai plus court que la mégafusion proposée“. La proposition est déjà traduite en amendements au projet de loi : “Si la priorité c’est la sécurité des habitants j’en appelle au Ministre et à sa formation politique pour considérer cette proposition.” Si le texte poursuit sa route sans changement majeur, le bourgmestre de Saint-Gilles annonce qu’il s’y opposera en justice.

