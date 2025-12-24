Fusion des zones de police à Bruxelles : le soutien financier porté de 55 à 65 millions
Le gouvernement fédéral a approuvé mardi en deuxième et dernière lecture l’avant-projet de loi relatif à la fusion des zones de police bruxelloises, décidant dans le même élan de porter le soutien financier pour l’opération de 55 à 65 millions d’euros.
“Dès les premiers jours de mon mandat, j’ai fait de cette fusion un chantier prioritaire. La situation actuelle à Bruxelles démontre chaque jour la nécessité de disposer d’une unité de commandement et d’une force d’intervention unique à l’échelle de la capitale, libérée des frontières artificielles qui limitent aujourd’hui l’action des forces de l’ordre”, souligne mardi le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Bernard Quintin (MR), cité dans un communiqué. L’avant-projet de loi instaurera une zone de police unique en lieu et place des six zones existantes dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
►Lire aussi : Fusion des zones de police : des imprécisions, voire des incohérences, dans l’avant-projet
Dans la droite lignée de cet objectif, le montant de 55 millions d’euros initialement prévu pour soutenir cette fusion a été porté à 65 millions d’euros, soit 10 millions supplémentaires, ajoute le cabinet Quintin. Celui-ci espère à présent une adoption définitive du texte dans le plus rapidement possible. La zone unique à Bruxelles sera alors instituée dans un délai maximal de 18 mois après la promulgation.
►Pour Vincent De Wolf : “Il faut réformer la norme KUL, pas fusionner les zones de polices bruxelloises”
“Nous visons une entrée en vigueur à Bruxelles au cours de l’année 2027. Il n’y a pas de temps à perdre. L’urgence de la situation implique que chacune et chacun prenne ses responsabilités”, conclut Bernard Quintin.
Le texte adopté en 2e lecture prévoit également plusieurs évolutions importantes au niveau national: un cadre incitant aux fusions volontaires ailleurs dans le pays, une gouvernance policière modernisée, ainsi qu’un renforcement de la transparence démocratique, notamment à l’égard des conseils communaux.
Belga