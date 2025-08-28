Passer la navigation
Pour Vincent De Wolf : “Il faut réformer la norme KUL, pas fusionner les zones de polices bruxelloises”

Le bureau de Brulocalis, l’association des communes bruxelloises, a rendu un avis négatif sur l’avant-projet de loi porté par le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin visant à fusionner les six zones de police locales de la capitale. Pour en parler, Vincent De Wolf (MR), bourgmestre d’Etterbeek était l’invité de Bonjour Bruxelles.

La décision a été prise à l’unanimité. “C’est impressionnant. J’appelle ça les trois poupées russes : Brulocalis, la conférence des bourgmestres et les deux bourgmestres qui vont porter la décision, on était tous alignés”, affirme le bourgmestre d’Etterbeek. Seule une échevine Groen à Saint-Gilles s’est abstenue.

► Reportage | Les communes bruxelloises rejettent le projet de fusion des polices de Bernard Quintin

De son côté Vincent De Wolf assure que cet avant projet de loi n’a pas “de sens pour lutter contre la grande criminalité, la drogue et les armes de guerre. Ce sont des compétences de la police fédérale. Il faudrait plutôt la renforcer au lieu de fusionner les zones bruxelloises”, regrette-t-il.

Pour le bourgmestre, la priorité devrait être de réformer la norme KUL : “C’est indispensable, j’ai vécu cette réforme et à l’époque, la KUL avait fait son étude sur 900 000 habitants à Bruxelles. Aujourd’hui, on est plus de 1 250 000, on a ni indexé, ni réformé, c’est impossible de jouer comme ça. Et la police fédérale s’est complètement désinvestie”. 

■ Interview de Vincent De Wolf (MR), bourgmestre d’Etterbeek au micro de Fabrice Grosfilley

28 août 2025 - 08h58
Modifié le 28 août 2025 - 08h58
 

