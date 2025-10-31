Passer la navigation
Fumer sur les quais : encore plus de 200 PV en moyenne chaque mois

Il est interdit de fumer sur les quais depuis le 1er janvier 2023. L’amende s’élève à 50 euros.

De janvier à juin 2025, 1.248 procès verbaux ont été dressés pour des personnes qui fumaient sur les quais ou à leurs abords, soit une moyenne de 208 PV par mois, selon des chiffres dévoilés par le ministre fédéral de la Mobilité, Jean-Luc Crucke, au député Julien Matagne (Les Engagés) et relayés vendredi par Sudinfo.

En 2023, 2.747 procès-verbaux ont été établis, soit une moyenne de 228 par mois. En 2024, la moyenne mensuelle était de 269, soit un total de 3.238 infractions.

Belga

