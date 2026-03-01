Frappes en Iran : comment la Belgique doit-elle réagir ? Des avis contrastés chez les politiques

Que peut ou doit faire la Belgique face à l’embrasement au Moyen-Orient ? La réponse est dans les mains des politiques. Certains proposent d’encourager la diaspora iranienne de Belgique, tandis que d’autres appellent à plus d’interventionnisme sur place.

Il y avait environ 1.600 manifestants rassemblés ce dimanche en soutien au peuple iranien, selon un décompte de la police. On compte parmi ceux-ci plusieurs responsables politiques, dont le président du MR Georges-Louis Bouchez, les députées Darya Safai (N-VA) et Lydia Mutyebele (PS) ou encore le président du CPAS de Bruxelles David Weytsman (MR).

Ce dernier se réjouit des développements en Iran : “Vous savez que c’est un régime de terreur. C’est un régime qui opprime. C’est un régime qui lapide. C’est un régime qui fait des faux procès. J’espère que c’est le début de quelque chose, la fin du régime des mollahs“.

► Voir aussi | Plus d’un millier de manifestants dans le centre de Bruxelles en soutien au peuple iranien : “Nous allons continuer le combat”

Lydia Mutyebele (PS) déplore l’interventionnisme américain : “La liberté du peuple iranien ne viendra ni de Washington ni d’Israël, mais ce sont les Iraniens qui doivent choisir leurs dirigeants en toute liberté. Bien sûr, nous condamnons toute violation du droit international“.

Olivier Maingain (Lib.res) appelle à soutenir le peuple iranien : “Maintenant qu’un grand espoir est né, il faut qu’il y ait du courage pour soutenir concrètement le peuple iranien sur place. Il faut voir comment on peut aider une véritable résistance armée des Iraniens face à l’une des pires barbaries“.

Avec Belga

■ Interview de Charlotte Verbruggen