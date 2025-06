Françoise De Smedt : “Le PTB est prêt à des efforts budgétaires, mais pas sur le dos des travailleurs”

Françoise De Smedt, cheffe de groupe PTB au Parlement bruxellois, était invitée dans Bonjour Bruxelles ce mercredi.

Depuis le début des négociations bruxelloises, la montée du PTB dans une majorité régionale fait l’objet de doutes, y compris dans l’aile gauche. Dernièrement, c’est le président de Groen, Bart Dhondt, qui affichait son septicisme sur la capacité du parti travailliste à endosser une trajectoire budgétaire pour revenir à l’équilibre. La cheffe de file du PTB au Parlement bruxellois assure que son parti est prêt à faire des efforts budgétaires, mais à condition de ne pas toucher aux travailleurs.

“Nous avons toujours dit que le déficit en Région bruxelloise était un problème, mais la différence avec les partis de droite est que nous avons toujours dit aussi qu’il y avait un problème structurel de définancement ces dernières années qui a contribué à ce déficit. Et l’Arizona rajoute des couches à ce définancement. On doit revenir à une forme d’équilibre, mais sans qu’il y ait de l’austérité au sein de la Région bruxelloise et sans que ce soit porté par les épaules des travailleurs et des travailleuses“, déclare-t-elle.

Selon elle, les discussions lancées par le chef de file socialiste Ahmed Laoouej avec les partis de gauche consistent actuellement davantage en “une phase d’exploration” plutôt qu’en de “véritables négociations”, mais de nouvelles discussions vont avoir lieu dans les prochains jours.

