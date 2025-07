Fortes chaleurs : comment les travailleurs s’adaptent en extérieur?

Crème solaire, bouteilles d’eau, ventilateur : toutes les méthodes sont bonnes pour lutter contre ces températures.

Ce matin, ces artisans n’ont pas eu d’autre choix que de monter sur le toit malgré ce soleil de plomb. Particularité du chantier : la toiture est blanche et réfléchit le moindre rayon. “C’est difficile, surtout pour les yeux. C’est comme au ski, on a besoin de lunettes”, explique un couvreur. Si certains optent pour se mouiller la nuque régulièrement, d’autres comme Guillaume se couvrent de la tête au pied, pour s’exposer le moins possible au soleil. “Le cancer de la peau est très présent chez les couvreurs”, regrette-t-il.

Si 8 entreprises sur 10 ont adapté les horaires de travail, pour commencer plus tôt, cela n’est pas toujours possible, comme sur ce chantier. “On est en train de forer, on a fait le choix de ne pas démarrer plus tôt que d’habitude”.

D’autres métiers, comme celui de maraîcher subissent également ces fortes températures. “C’est faisable, c’est toujours mieux qu’avec la pluie”. Le secret? Un petit ventilateur portable.

■ Reportage de Camille Tang Quynh et Jacques Vermeer