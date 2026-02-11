Formation du gouvernement bruxellois : la Team Fouad Ahidar dénonce “un déni de démocratie”

Alors qu’un conclave réunissant sept partis s’est ouvert pour tenter de former un gouvernement bruxellois, la Team Fouad Ahidar (TFA) fustige plus de “600 jours d’immobilisme” et dénonce son exclusion des négociations.

Dans un communiqué diffusé ce 11 février, la formation politique parle d’une Région “abandonnée” et estime que Bruxelles a été “prise en otage” par les partis traditionnels. “Six cents jours sans gouvernement effectif, c’est un échec politique majeur , écrit la TFA, qui considère que l’annonce soudaine d’une possible majorité en quelques jours démontre surtout l’absence de volonté politique jusqu’ici.

“Un déni de représentation démocratique”

La Team Fouad Ahidar critique également son absence autour de la table des discussions. Selon elle, les vétos politiques semblaient pourtant levés et le discours officiel évoquait une volonté d’ouverture.

“Refuser de nous inviter à la table des négociations est un choix politique et un déni de représentation démocratique”, affirme le parti, qui dit représenter “des milliers de Bruxellois”. La formation estime qu’on ne peut pas défendre le pluralisme tout en excluant certains électeurs du processus.

Malgré cette mise à l’écart, la TFA assure qu’elle restera mobilisée et suivra les travaux de la majorité, si celle-ci voit effectivement le jour. Elle promet une attitude “rigoureuse” et “indépendante”, dans “l’intérêt des Bruxellois”. Après plus de 600 jours sans gouvernement de plein exercice, les discussions entre les sept partis concernés doivent désormais déterminer si une nouvelle majorité régionale peut effectivement émerger dans les prochains jours.

Rédaction