Formation bruxelloise: une réunion qui n’a pas permis d’enregistrer de grands progrès

Les négociateurs bruxellois se sont retrouvés mercredi pour aborder les volets urbanisme et développement territorial, mais les discussions n’ont guère permis d’avancées notables, la Région restant sans gouvernement depuis plus de 500 jours.

Les négociateurs des six formations qui tentent de déminer le terrain budgétaire et politique de la Région bruxelloise, privée de gouvernement depuis plus de 500 jours, ont poursuivi mercredi leurs échanges autour des chiffres liés à des mesures à envisager, cette fois dans les domaines du développement territorial et de l’urbanisme.

Lundi, ils s’étaient livrés à cet exercice à propos de la fonction et des services publics.

La réunion de mercredi s’est achevée en début de soirée, après une séance qui a duré moins longtemps que ne l’avait espéré lundi le formateur Georges-Louis Bouchez (MR), pour des questions d’agenda.

Celui-ci avait aussi espéré pouvoir achever cette semaine le passage en revue au moins une fois politiquement et techniquement de toutes les lignes du tableau budgétaire avec des mesures concrètes.

Mercredi soir, on était encore loin du compte. Il reste à éplucher de gros chapitres tels que la mobilité et les pouvoirs locaux, pour ne citer que ceux-là.

Au cours de la réunion, certains sont revenus, semble-t-il dans une certaine nervosité, sur des questions de méthode, d’autant que la question de la présence ou non du CD&V demandée il y a quelques semaines par plusieurs négociateurs tant francophones que néerlandophones reste jusqu’ici sans réponse.

Jeudi, il y aura une nouvelle réunion en groupe de travail.

Une nouvelle réunion plénière des négociateurs est programmée vendredi.

Belga – Photo : Belga Image