Les négociateurs bruxellois en phase de certification des chiffres

Les négociateurs des six formations qui tentent de déminer le terrain budgétaire et politique de la Région bruxelloise privée de gouvernement depuis plus de 500 jours se sont revus lundi matin en séance plénière.

Au menu, un passage en revue des chiffres relatifs à la Fonction publique qualifié de très nombreuses parts d'”utile” au point de faire regretter à Frédéric De Gucht (Open VLD) l’issue de la réunion pour des raisons d’agenda de travail parlementaire à mi-journée. Selon le formateur Georges-Louis Bouchez, qui a repris le témoin après la démission de David Leisterh, les négociateurs ont passé en revue le volet Fonction publique en ce compris les mesures sur la table en termes de rendement budgétaire. Ces mesures ont été évaluées sur le plan chiffré par le Service Public de la Région Bruxelloise et par talent.brussels.

“Cela permet de travailler sur des bases concrètes et objectives (…) Nous poursuivrons ce travail en groupe central mercredi sur base de celui des groupes de travail“, sur “les autres chapitres à vocation budgétaire” (e.a. la Mobilité, le Logement, l’Aménagement du territoire, la fiscalité, …), a indiqué M. Bouchez, à l’issue de la réunion. Selon celui-ci, cette réunion sera précédée d’une autre le matin, en groupe de travail consacré aux réformes de structures de l’administration proposées par Optiris. La suite du calendrier envoyée ce lundi encore aux négociateurs sera constituée d’un mix de réunions du groupe central et de groupes de travail.

► Notre dossier sur la formation bruxelloise

“Il n’y aura pas de vote du budget sans gouvernement”

Objectif, à entendre Georges-Louis Bouchez: avoir passé en revue au moins une fois politiquement et techniquement toutes les lignes du tableau budgétaire avec des mesures concrètes. Selon lui, là où auparavant on travaillait sur un tableau budgétaire, on le fait à présent sur des notes politiques susceptibles de devenir des notifications budgétaires assorties de chiffres. “Il n’y aura pas de vote du budget sans gouvernement. Il n’y aura pas de discussions politiques sans évoquer la situation du côté néerlandophone“, a par ailleurs dit le formateur et président du MR.

A ses yeux, “Bruxelles a tout intérêt à avoir formé un gouvernement car si par le plus grand des malheurs -auquel M. Bouchez dit ne pas croire dès l’instant où le gouvernement De Wever a libéré du temps pour négocier un accord budgétaire -, il devait y avoir une instabilité au niveau fédéral, la situation budgétaire de Bruxelles serait encore plus dégradée“. Une partie de la notation actuelle de Bruxelles est préservée par le fait que la “maison Belgique” garde une notation très bonne. Cela pourrait changer dans le scénario du pire au Fédéral, a-t-il expliqué.

Retour sur les 506 jours de David Leisterh formateur:

Belga – Photo Belga