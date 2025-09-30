Formation bruxelloise : toujours pas invité, “le CD&V n’est plus disponible”

Les six partis (MR-Les Engagés-PS; Groen-Open Vld-Vooruit) invités à plancher sur un projet de budget pour la Région-capitale, privée de gouvernement depuis plus de quinze mois, ont poursuivi mardi leur travail de fourmis pour tenter de trouver un terrain d’entente autour de l’objectif d’économies d’un milliard d’euros à l’horizon 2029.

Ils l’ont fait séparément, lors d’échanges bilatéraux, a-t-on appris en début d’après-midi de sources concordantes. Mercredi, il est prévu qu’ils se revoient ensemble en groupe de travail central (chefs de délégations + “sherpas”). Les échanges bilatéraux ont essentiellement porté sur le montant de départ du calcul du milliard d’économies d’ici 2029. Selon les variantes avancées par les uns et les autres, l’intensité de l’effort présente un écart qui peut grimper à quelques centaines de millions d’euros. Ces six partis avaient entamé lundi un deuxième tour de discussions autour d’une nouvelle note mise sur la table par David Leisterh (MR).

La question de la présence ou non du CD&V n’est toujours pas tranchée, ce qui a le don d’agacer le député CD&V Benjamin Dalle au point d’annoncer son désistement. Dès le début, le CD&V a clairement indiqué qu’il ne pourrait et ne voudrait participer à un gouvernement que s’il pouvait négocier le budget dès le départ. Il s’agit en effet de l’épine dorsale d’un accord de gouvernement, du cœur de la future politique pour Bruxelles. “Les six partis négocient depuis deux semaines sans le CD&V sur le contenu et les finances. Il est clair qu’il n’y a pas de place pour le CD&V à la table des négociations. Les six partis ont choisi de poursuivre les négociations sans nous. Le CD&V n’est donc plus disponible pour se joindre à ces discussions”, a dit M. Dalle, interrogé par Belga. Dès le début des échanges, la semaine dernière, les représentants de quatre des six partis (PS; Engagés; Groen et Vooruit) ont demandé que le CD&V soit également invité à la table. En cas de discussions ultérieures pour la formation d’un gouvernement, Groen, Vooruit et l’Open Vld (8 sièges néerlandophones sur 17) n’auraient pas le nombre de voix requis pour constituer une majorité dans le groupe néerlandophone. Il leur manquerait un siège que peut leur procurer le CD&V en cas de participation.

Négociations bruxelloises: “Le MR serait ravi si le @cdenv.be était là. Il faut demander aux partis flamands”

➡ Le député MR Olivier Willocx au micro de @fabrice-grosfilley.bsky.social : bx1.be/categories/n… [image or embed] — BX1 (@bx1.be) September 30, 2025 at 9:55 AM



Belga