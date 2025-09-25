Passer la navigation
Formation bruxelloise : “Nous étions disponibles, mais nous souhaitions être impliqués dès le départ”, affirme le CD&V

Le chef de file du CD&V bruxellois, Benjamin Dalle, a affirmé jeudi que les six partis qui ont entamé cette semaine les négociations sur le budget régional n’avaient pas invité les chrétiens-démocrates flamands aux discussions de fond. C’était une condition pour une éventuelle adhésion ultérieure à un gouvernement bruxellois, a-t-il indiqué.

Six partis ont entamé des discussions en vue d’élaborer le budget régional bruxellois pour l’année 2026 : MR, PS, Les Engagés, Groen, Open Vld et Vooruit. Il manque cependant un siège néerlandophone à cet attelage pour qu’il puisse constituer une coalition gouvernementale. Ce rôle devrait revenir au CD&V, car le PS maintient son veto à l’encontre de la N-VA.

■ Revoir | Discussions budgétaires: quatre des six partis réunis ont des questions sur l’absence du CD&V

Jeudi soir, Benjamin Dalle a souligné, notamment sur BRUZZ, que les six partis n’avaient pas tenu compte des conditions qu’il avait posées à la participation du CD&V aux négociations budgétaires et gouvernementales, à savoir que le parti souhaitait être impliqué dès le début dans les discussions sur le contenu. “Le budget est l’épine dorsale du projet de gouvernement. Il faut y contribuer dès le premier jour. Je constate que les six partis ont discuté des mémorandums et des tableaux budgétaires lundi, mardi et mercredi, qu’ils ont depuis mis en place des groupes de travail et qu’ils se réuniront à nouveau lundi”, a-t-il fait observer.  “Je trouve incompréhensible l’exclusion du CD&V”, a conclu Benjamin Dalle.

Belga

25 septembre 2025 - 19h11
Modifié le 25 septembre 2025 - 19h11
 

