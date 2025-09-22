Discussions budgétaires: quatre des six partis réunis ont des questions sur l’absence du CD&V

Les six partis conviés par David Leisterh (MR) à négocier un projet de budget pour l’année 2026 ainsi qu’un plan pluriannuel en la matière se sont rassemblés pour une première réunion lundi après-midi, une fois n’est pas coutume, à la Bibliothèque Solvay.

S’il n’est pas question, en l’état, de discuter de la formation d’un gouvernement, les représentants de quatre d’entre eux ont affiché leur intention de demander à tout le moins des explications sur l’absence du CD&V autour de la table. “La question de la présence du CD&V sera sur la table“, a déclaré le président du PS bruxellois Ahmed Laaouej. Idem pour le président des Engagés Yvan Verougstraete, qui avait déjà déploré cette absence vendredi au moment de l’invitation lancée par David Leisterh.

► Interview | Ahmed Laaouej sur les discussions budgétaires : “Je serais pour qu’on s’enferme pendant cinq ou dix jours si nécessaire”

Du côté néerlandophone, Ans Persoons (Vooruit) et Elke Van den Brandt (Groen) affichaient l’intention d’en savoir plus sur ce point. Plus largement, tous semblaient déterminés à tenter de relever le défi budgétaire.

► Interview | Benjamin Dalle : ” Si le CD&V ne participe pas aux discussions pour le budget, nous n’irons pas dans un gouvernement”

“Nous allons tout faire pour aboutir. Bruxelles a besoin d’un budget 2026. Il y aura des choix pas simples à faire car c’est la survie de la Région bruxelloise qui se joue“, a affirmé le président du MR, Georges-Louis Bouchez. “Nous devons nous astreindre à cet exercice car il est important de redonner des marges à un futur gouvernement. Nous devons avancer sur le budget car la deuxième étape est de trouver un gouvernement“, a commenté pour sa part Ahmed Laaouej.

Le MR a invité PS et Engagés ainsi que les trois partis néerlandophones du gouvernement sortant à négocier un budget pluriannuel pour la Région, avait annoncé vendredi le chef de file bruxellois du MR, David Leisterh, dans une brève communication.

Une première réunion constructive

À la sortie de la réunion, David Leisterh a jugé les premiers échanges constructifs. Il a indiqué que l’on en saurait plus d’ici le milieu de la semaine sur le modus operandi des travaux au cours des prochaines semaines. “Nous avons beaucoup de pain sur la planche“, s’est-il contenté de dire.

Selon le chef de file du PS, Ahmed Laaouej, chacun a pu exprimer sa vision des choses lors de cette première séance de “défrichage“.

“Je constate qu’il y a la volonté de trouver des solutions constructives pour Bruxelles“, a dit pour sa part Elke Van den Brandt (Groen).

La cheffe de file écologiste n’a pas caché qu’elle espérait que l’on pourrait rapidement élargir les discussions au CD&V, mais elle a dit comprendre que pour certains, dans le camp libéral, il importait d’abord d’obtenir des garanties sur le plan budgétaire.

Belga

■ Duplex de Charlotte Verbruggen