Benjamin Dalle : ” Si le CD&V ne participe pas aux discussions pour le budget, nous n’irons pas dans un gouvernement”

Le député bruxellois Benjamin Dalle (CD&V) ne comprend pas pourquoi son parti n’est pas invité pour discuter du futur budgétaire de la Région. Il se dit toujours prêt à rejoindre la table de négociation si on l’invite rapidement. Il était invité de Bonjour Bruxelles ce matin.

Ce lundi à 14h30, sur invitation du MR, 5 partis (PS, Les Engagés, Vooruit, Groen et l’Open VLD) se réunissent pour discuter budget. L’objectif est de trouver un milliard d’économie d’ici 2029 sans nouvelle taxe. Autour de la table, on ne retrouvera donc pas le CD&V. Son chef de file, Benjamin Dalle, ne comprend pas la logique. ” Nous avons bien travaillé pendant l’été avec Yvan Verougstraete. Aujourd’hui, on constate que les discussions démarrent sans le CD&V et sans majorité néerlandophone. C’est très difficile à comprendre.”

►Lire aussi : Première réunion à 6 partis ce lundi pour négocier un budget régional

Le CD&V reconnait qu’il est extrêmement urgent de faire un gouvernement et encore plus un budget et s’inscrit dans la logique du milliard d’euros. “Cela sera extrêmement difficile, mais obligatoire. Il faut travailler sur 2/3 des dépenses, ensuite, je crains qu’il faille de nouvelles recettes. Les classes moyennes subissent déjà beaucoup d’impôts. On doit donc éviter ça. Il va falloir travailler sur les structures pararégionales et aussi sur le nombre de fonctionnaires. Se contenter de ne pas les remplacer ne sera pas suffisant.”

Par contre, pour Benjamin Dalle, impossible de monter dans un gouvernement si son parti n’est pas associé aux discussions budgétaires dans les prochains jours. “Le CD&V a toujours été constructif, mais on ne peut pas me demander de participer à un gouvernement alors qu’on n’a pas participé aux discussions pour le budget. Le budget est le contenu. L’ambition, c’est bien et on est demandeur de ces économies, mais il faut être capable de négocier les détails. Je pense qu’il est indispensable de prendre une décision sur la majorité néerlandophone rapidement.”

Pour Benjamin Dalle, l’Open VLD de Frédéric De Gucht est devenu le parti des vetos et ne comprend pas pourquoi son parti en fait les frais. “J’ai des difficultés à comprendre ce que fait Monsieur De Gucht.”

■ Interview de Benjamin Dalle, député CD&V, par Fabrice Grosfilley