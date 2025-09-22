Première réunion à 6 partis ce lundi pour négocier un budget régional

Les cinq partis bruxellois invités par le MR à entamer des négociations budgétaires pour l’année 2026 et à définir une trajectoire de réduction du déficit d’ici à 2029 le rencontreront lundi à partir de 14h30 pour une première réunion, a-t-on appris dimanche en fin de soirée.

Les invitations formelles ont été envoyées au cours du week-end. Le MR a invité vendredi le PS et les Engagés ainsi que les trois partis néerlandophones du gouvernement sortant (Groen, Open VLD et Vooruit) à négocier un budget pluriannuel pour la Région, avait annoncé vendredi matin le chef de file bruxellois du MR, David Leisterh, dans une brève communication. “Compte tenu de la situation budgétaire dramatique de la Région bruxelloise et du blocage politique persistant, le Mouvement Réformateur invite les trois premiers partis démocratiques francophones (MR, PS, LE) ainsi que les trois partis néerlandophones du gouvernement sortant en affaires courantes afin de négocier un budget pluriannuel pour la Région capitale”, avait alors précisé celui-ci.

Selon David Leisterh, cette invitation est faite “dans l’attente de l’établissement d’une majorité néerlandophone”.

David Leisterh avait également indiqué que ce budget devra répondre, “non par choix idéologique, mais bien par nécessité économique, aux impératifs de réaliser une diminution de déficit d’un milliard d’euros d’ici à 2029 au travers de mesures d’économies structurelles sur les dépenses courantes et les dépenses d’investissement, et en veillant à optimiser les recettes fiscales sans impôt nouveau sur les ménages et le tissu économique bruxellois”.

L’ensemble des formations concernées avaient répondu favorablement à cet appel, dès vendredi.

Belga