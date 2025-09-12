Formation bruxelloise : Les Engagés déclinent à leur tour l’invitation de Frédéric De Gucht

Après Ecolo, c’est au tour des Engagés de refuser l’invitation de Frédéric De Gucht (Open VLD) à une table ronde. Le chef de file de l’Open VLD bruxellois avait en effet invité une dizaine de partis démocratiques pour tenter de sortir de l’impasse.

Frédéric De Gucht avait convié une dizaine de partis politiques à une table ronde ce lundi, en soirée. Mais Les Engagés, via son président Yvan Verougstraete, viennent de décliner l’invitation en l’annonçant ce vendredi sur X. À leurs yeux, la priorité est désormais de confectionner un budget qui puisse s’appuyer sur une majorité au parlement. Une proposition sera présentée mardi.

“Nous remercions l’Open Vld pour son invitation à une table ronde ce lundi. Nous ne nous rendrons cependant pas à cette réunion de discussion, car, comme nous l’avons exprimé à plusieurs reprises, ce dont Bruxelles a besoin maintenant, 15 mois après les élections, ce n’est pas de recommencer (une fois de plus) des discussions informelles et sans engagement, mais de commencer par construire un budget qui pourrait être soutenu par une majorité au Parlement“, a expliqué le président centriste, Yvan Verougstraete, sur X.

Les Engagés appellent à réunir “des personnes qui sont prêtes à négocier, et donc à s’engager” en vue de forger un compromis auquel adhèrent au moins 45 députés. Des contacts informels ont lieu depuis dix jours sur cette question et une proposition concrète sera présentée mardi matin, soit le lendemain de la rentrée du parlement régional et de la réunion de l’Open Vld. “Nous souhaitons laisser le temps à ceux qui veulent se rendre à la réunion organisée par l’Open Vld de le faire“, selon M. Verougstraete. “Le Parlement bruxellois fait sa rentrée ce lundi. Nous restons convaincus que les élus ont l’ambition de sortir de la logique des mesures provisoires et de construire un vrai budget pour remettre la Région sur les rails“, a-t-il ajouté.

Le président des Engagés a mené à la fin des vacances une mission de facilitation pour sortir de l’impasse la formation d’un gouvernement bruxellois. Début septembre, au cours d’une conférence de presse tenue par M. De Gucht, l’Open Vld avait rejeté la proposition qui en était sortie. C’est ensuite que le chef de file des libéraux flamands dans la capitale, et vraisemblable futur président de son parti, avait invité une série de partis à un ultime tour de table.

Ecolo avait déjà annoncé, sur notre antenne, qu’ils ne viendraient pas à la table des discussions. De son côté, le Parti socialiste n’a pas encore officiellement décliné, mais il est probable qu’il ne s’y rende pas non plus.

Rédaction avec Belga