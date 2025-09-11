Ecolo rejette l’invitation de Frédéric De Gucht : “Venir à une table avec la N-VA, c’est non”

Marie Lecocq, la coprésidente d’Ecolo, était l’invitée de 7h50 dans Bonjour Bruxelles. Elle répondait aux questions de Fabrice Grosfilley.

Ecolo ne participera pas au tour de table que Frédéric De Gucht tente de mettre sur pied. Le libéral néerlandophone a envoyé des invitations à une dizaine de partis politiques pour une réunion plénière qu’il souhaite organiser lundi prochain. La N-VA fait partie des formations politiques invitée, mais pas le PTB, ni la Team Fouad Ahidar ou encore le Vlaams Belang, selon nos informations. Initialement annoncée pour 14h en pleine séance de rentrée du parlement bruxellois, cette réunion est désormais prévue pour lundi soir à 19h.

Invitée dans Bonjour Bruxelles, Marie Lecocq, coprésidente d’Ecolo, réagit et annonce que son parti ne viendra pas autour de la table. “Il y a quelque chose sur laquelle nous ne négocions pas : venir à une table avec la N-VA alors que nous savons que nous ne pouvons pas faire de majorité avec la N-VA. C’est faire perdre du temps à tout le monde.” Pour Ecolo, il s’agit d’une question de projets incompatibles, “par exemple sur l’accueil migratoire“. “Nous n’avons pas les mêmes projets politiques“, explique Marie Lecocq.

La coprésidente d’Ecolo affirme avoir vu Frédéric De Gucht mercredi. “Une rencontre constructive, mais je reste ferme par rapport à la N-VA.” Elle se dit ouverte à revenir à la table des discussions si les nationalistes flamands n’en font pas partie.

Interrogée sur l’éventualité de revoter en Région bruxelloise – proposition du formateur libéral David Leisterh – elle n’est pas contre l’idée. “C’est une possibilité. Est-ce que c’est simple ? Non. Mais je pense qu’aujourd’hui on peut rabattre les cartes. Ce n’est pas insurmontable.“

Rédaction