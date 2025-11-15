Formation bruxelloise : le screening des chiffres s’est poursuivi mais la confiance n’a pas gagné tous les esprits

A l’issue de la réunion, les sons de cloche étaient différents quant à l’appréciation de l’avancement des travaux.

Après s’être livrés à cet exercice dans les domaines du développement territorial et de l’urbanisme, ainsi que de la fonction et des services publics, les négociateurs se sont attelés vendredi à plusieurs autres domaines de l’action politique régionale.

A entendre le formateur Georges-Louis Bouchez (MR), à la sortie de la réunion, “quasi l’ensemble” des domaines a été “passé en revue”…. “On commence à bien voir les montants stabilisés” (ndlr: une des pierres d’achoppement de la négociation a jusqu’ici porté sur une interprétation divergente des chiffres quand à l’impact de mesures à envisager).

Selon le président du MR, la réunion du jour s’est tenue dans un climat constructif, “sans éclat de voix”:

D’après M. Bouchez, les prochaines réunions auront lieu en début de semaine dans trois groupes de travail. Un calendrier sera transmis aux négociateurs durant le week-end pour la suite.

A une autre source, on indiquait à l’issue de la réunion qu’il subsistait au stade actuel une “grande méfiance”, que beaucoup de chiffres restaient “entre brackets” (lisez: il faudra revenir dessus faute d’accord sur leur lecture), et qu’à travers cela, on était loin d’une vue partagée sur le milliard à trouver. Une troisième a jugé qu’il n’y avait pas d’adhésion à un processus et qu’il manquait un tableau de base pour comprendre l’équilibre recherché. Une autre se montrait par contre légèrement positive, estimant que l’on semble enfin chercher une voie de compromis.

