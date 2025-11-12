Bientôt 541 jours sans gouvernement bruxellois: le collectif citoyen Respect Brussels annonce une manifestation

Le 1er décembre, la Région bruxelloise égalera le record détenu par le fédéral, à savoir 541 jours sans gouvernement. Pour l’occasion, le collectif citoyen annonce une manifestation à proximité du parlement régional.

Le collectif citoyen Respect Brussels manifestera le 1er décembre prochain sa colère face au blocage politique dans la Région-capitale, sans gouvernement de plein exercice depuis les élections du 9 juin 2024, a-t-il annoncé mercredi. Ce jour-là, la Région bruxelloise égalera le record des 541 jours “sans gouvernement” détenu par le fédéral depuis 2011 (à la suite des élections de juin 2010).

Respect Brussels marquera le coup avec un rassemblement à midi sur la place Saint-Jean, à proximité du parlement régional. Le collectif “exige” que les partis politiques impliqués dans la formation d’un nouveau gouvernement s’enferment ensemble jusqu’à la conclusion d’un accord. Les politiques doivent “prendre leurs responsabilités pour répondre aux grands défis de la ville, et concevoir un chemin de réforme pour la Région, pour des institutions plus simples et transparents“.

Il ne s’agit pas de la première action symbolique du mouvement, scandalisé par l'”immobilisme structurel de la politique bruxelloise“.

