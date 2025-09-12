Face à l’absence d’un gouvernement, le collectif Respect Brussels met en demeure les députés bruxellois

Le collectif citoyen Respect Brussels, qui rassemble des habitants, des acteurs économiques, sociaux et culturels, a adressé une mise en demeure aux députés bruxellois pour dénoncer l’absence de gouvernement régional plus de 460 jours après les élections du 9 juin 2024.

Dans ce courrier envoyé aux élus, le collectif accuse les parlementaires “d’abus de droit, dépassement de délai raisonnable et négligence“. Selon lui, cette paralysie politique a des conséquences sociales, économiques et sécuritaires “graves” pour la Région Bruxelles-Capitale, notamment dans la lutte contre la pauvreté, la sécurité des quartiers ou encore la soutenabilité budgétaire.

Respect Brussels met en garde contre un risque de nouvelle dégradation de la note de crédit de la Région si l’impasse perdure. Le collectif affirme que cette situation “empêche les voix exprimées par les Bruxellois de produire un effet concret“, réduisant le Parlement “à une institution privée de bras exécutif“.

Des demandes précises avec échéances. Dans sa lettre, le collectif exige des députés :

avant le 26 septembre, l’ouverture d’un conclave bruxellois, c’est-à-dire des négociations ininterrompues pour former une majorité régionale avant le 10 octobre, l’adoption d’un budget d’urgence destiné à rassurer les marchés financiers et garantir la viabilité budgétaire de la région.

Les signataires demandent également qu’une fois le gouvernement formé, les élus s’attaquent aux grands défis bruxellois (logement, emploi, mobilité, climat, sécurité, pauvreté) et qu’ils lancent une réforme institutionnelle pour renforcer l’efficacité et la stabilité du cadre régional.

Vers une action en justice ?

Le collectif prévient : sans réaction des députés dans les délais impartis, il entreprendra “toutes les démarches utiles“, y compris judiciaires, administratives ou de mobilisation publique.

■ Explications de Bryan Mommart