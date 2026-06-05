Le gouvernement bruxellois octroie la garantie pour la reprise des crédits hypothécaires du Fonds du Logement

Sur proposition du ministre des Finances et du Budget Dirk De Smedt et de la Secrétaire d’Etat chargée du Logement Karine Lalieux, le gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale a approuvé jeudi l’octroi de la garantie régionale pour les emprunts contractés par le Fonds du Logement en 2026.

Pour rappel, le Fonds du Logement avait été contraint de suspendre le traitement des demandes de crédits depuis le 1er juillet 2025 en raison de l’incertitude budgétaire. Face à la baisse d’activité d’octroi de crédits découlant de suspension, le Fonds du Logement a eu recours, depuis le 1er mars 2026, au chômage économique pour une partie de son personnel.

« La garantie représente un véritable soulagement pour de nombreux Bruxellois et Bruxelloises car il permet à nouveau l’octroi de crédits acquisitifs par le Fonds du Logement dès le mois de juillet. Avec ses crédits pouvant aller jusqu’à 120% de la valeur du bien, le Fonds du Logement joue un rôle social majeur en aidant les ménages disposant de revenus modestes ou moyens à accomplir leur rêve d’acquisition d’un toit », se réjouit Karine Lalieux, Secrétaire d’Etat au Logement

En 2025, 597 crédits à l’acquisition d’un logement avaient été accordés à des ménages par le Fonds du Logement, contre 672 crédits à l’acquisition en 2024.

100 millions d’euros en 2026

Le montant maximal d’emprunt de 100 millions d’euros pour l’année 2026 s’explique par le fait que les nouvelles demandes de crédits n’impacteront la trésorerie du Fonds qu’à partir du quatrième trimestre, étant donné la durée moyenne pour contractualiser l’acquisition d’un logement et le financement de celui-ci par les ménages.

« Grâce à la garantie régionale, le Fonds du Logement redonne à chaque Bruxellois la chance de s’épanouir : celui qui acquiert un logement construit son avenir. Devenir propriétaire reste le levier le plus puissant de la mobilité sociale, et c’est là-dessus que nous misons”, souligne Dirk De Smedt, ministre en charge des Finances et du Budget