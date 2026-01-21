Formation bruxelloise : la FGTB appelle les responsables politique à un sursaut immédiat

La FGTB Bruxelles dit relayer “la colère des 180.000 travailleuses et travailleurs qu’elle représente, face à une Région prise en otage par des blocages politiques persistants”.

Aux yeux de l’organisation syndicale, cette crise produit de la casse sociale: les services publics, CPAS, hôpitaux publics, secteurs de la petite enfance, du handicap, de la santé mentale, de l’insertion socio-professionnelle, du logement, … – ainsi que le secteur associatif et le non-marchand sont directement fragilisés. Les investissements indispensables y sont sacrifiés.

Pour les habitants, poursuit le syndicat, les conséquences sont immédiates: services dégradés, délais allongés, soutiens abandonnés, précarité accrue et insécurité sociale renforcée. Chaque jour d’inaction politique creuse les inégalités, fragilise des emplois et dégrade les conditions de travail.

La FGTB Bruxelles considère que la Région a un besoin urgent d’un budget, et de perspectives budgétaires claires et crédibles à moyen terme, sans reporter les choix difficiles, sous peine de compromettre la capacité de Bruxelles à remplir ses missions essentielles.

Le syndicat souligne qu’il refuse que Bruxelles soit traitée comme une variable d’ajustement, au nom de priorités communautaires ou fédérales ignorant sa réalité sociale, économique et démographique. Gérer ce pôle économique et social essentiel du pays sans vision ni cap politique, “est une faute grave”.

“Prolonger cette situation d’impuissance politique, c’est nourrir le découragement démocratique, la défiance envers les institutions et le ressentiment social”, a-t-elle conclu.

