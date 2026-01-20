Formation bruxelloise : Cieltje Van Achter (N-VA) appelle les partis flamands à s’opposer fermement au PS

Réagissant sur “X” à la démission du président des Engagés Yvan Verougstraete en tant que formateur bruxellois, Mme Van Achter s’en est également prise à la négociatrice bruxelloise d’Ecolo, Zakia Khattabi, qui attribue, d’après Mme Van Achter, le blocage bruxellois aux Flamands.

Yvan Verougstraete pointe, selon elle, également du doigt les Flamands. “ Il faut oser… C’est le PS qui sabote la formation du gouvernement avec son veto contre nous et contre la coalition qui était déjà prête en novembre 2024 “, s’est insurgée Cieltje Van Achter.

“La loi spéciale sur les institutions bruxelloises semble n’être qu’un bout de chiffon pour certains “, a-t-elle fait observer.

La ministre N-VA a également lancé un “appel urgent” aux autres partis flamands au nom des Bruxellois qui “aspirent à un véritable gouvernement de réformes: opposez-vous enfin au PS et respectez la majorité flamande à Bruxelles”.

Belga