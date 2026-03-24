Fondé il y a 126 ans, le magasin “Au Coin Vert” se prépare à fermer définitivement: “Cette décision n’a pas été facile à prendre”

Institution du quartier des Marolles depuis 1899, le magasin Au Coin Vert fermera bientôt définitivement.

Cela faisait quatre générations que le magasin de décoration intérieure Au Coin Vert, “transmis de mère en fille”, était installé dans le quartier des Marolles. Le magasin, fondé il y a 126 ans, en 1899, fermera définitivement ses portes. “Après tant d’années à vos côtés, cette décision n’a pas été facile à prendre“, admettent les propriétaires dans un long texte publié début janvier, en remerciant les clients pour leur confiance, leur fidélité et les nombreux moments partagés. “Vous avez fait vivre notre commerce familial pendant plus d’un siècle, et nous vous en sommes profondément reconnaissants.”

Située rue Blaes, la devanture du Coin Vert est emblématique et la réputation de la boutique dans le domaine des tentures et des rideaux est solide après plus d’un siècle d’existence.

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Isabelle et Stefaan Vancautere-Perdaens partent à la retraite. Il n’a pas été possible de sauver le magasin : “Nous avons entrepris l’ensemble des démarches et mobilisé tous les efforts envisageables afin d’assurer la pérennité de notre expertise et de notre savoir-faire. Depuis plus de dix ans, nous recherchons, sans succès, un repreneur compétent et motivé. À défaut d’en trouver un dans les six mois à venir, notre belle histoire touche à sa fin.”

Le rideau tombera définitivement le 30 juin. D’ici-là, le magasin n’est ouvert que le week-end (le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 11h à 17h). Le showroom est malgré tout ouvert sur rendez-vous les jeudis et vendredis. Les nouvelles commandes et les nouveaux rendez-vous ne seront plus acceptés à partir du 30 avril.

La rédaction – Photo : Google Street View