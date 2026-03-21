Le Hard Rock Café de la Grand-Place a discrètement fermé ses portes après 14 ans d’existence

Le restaurant emblématique de la Grand-Place a fermé ses portes vendredi, marquant la disparition de la dernière implantation de la chaîne en Belgique.

Après près de 15 ans d’existence, le Hard Rock Café bruxellois, situé sur la Grand-Place, a discrètement fermé ses portes ce vendredi 20 mars. Ouvert en 2012 dans un bâtiment du XVIe siècle de la rue des Chapeliers, le restaurant a subi son loyer élevé et la diminution progressive des clients.

“La fermeture était prévue depuis un certain temps, mais nous ne voulions pas que les visiteurs s’en rendent compte. Nous avons servi nos clients jusqu’au dernier jour comme si de rien n’était“, explique un membre du personnel à nos confrères de VRT NWS. “Le week-end et lors d’événements comme le tapis de fleurs, c’était encore très fréquenté. Mais en semaine, c’était plus calme ces dernières années. Les gens restaient davantage chez eux ou se faisaient livrer”

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Ce n’est pas le premier Hard Rock Café à fermer ses portes ces dernières années. Celui d’Anvers a mis la clé sous la porte, tout comme ceux de Paris, Lyon, Dublin, Budapest et Glasgow. La chaîne, créée en 1971, semble en perte de vitesse en Europe.

Selon la VRT, un nouveau locataire a déjà été trouvé et un nouveau restaurant ouvrira avant l’été.

La rédaction – Photo : Belga Image