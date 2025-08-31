Passer la navigation
Folklore bruxellois : un tournoi de mijole organisé au profit d’enfants grands brûlés

Les Brusseleirs Bikers, un club de motards bruxellois, ont organisé une balade et un événement festif près de l’hôpital des grands brulés. Au profit des enfants qui y sont soignés. Et ils n’ont pas fait que rouler. Ils ont aussi organisé un tournoi de mijole, un jeu d’adresse très populaire dans le folklore bruxellois.

Reportage de Charlotte Verbruggen, Thibaut Rommens et Stéphanie Mira

31 août 2025 - 18h50
Modifié le 31 août 2025 - 18h50
 

