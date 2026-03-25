Foire du Livre: la 55e édition débute ce jeudi, “il y aura beaucoup de nouveautés”

La Foire du Livre ouvre ses portes demain/jeudi pour sa 55e édition. Place ce soir à la cérémonie d’ouverture à Tour & Taxis.

Durant quatre jours, de grands noms de la littérature sont attendus comme Amélie Nothomb, Adeline Dieudonné ou Edwy Plenel. Pour cette nouvelle édition, 1200 auteurs seront présents, venus d’ici et d’ailleurs, aux côtés de près de 300 exposants. “On aura, cette année, pas mal de nouveaux auteurs qui ont fait sensation à la rentrée comme Paul Gasnier, Ambre Chalumeau ou Morgane Moncomble“, se réjouit Grégory Laurent, commissaire général de la Foire du Livre. “Il y aura beaucoup de nouveautés. Pour les Belges qui aiment la bande dessinée, on pense à Nina Six, qui est vraiment une pépite à découvrir“.

Cette année, le thème du futur est mis à l’honneur : “On essaie de travailler sur la question de ce qu’est le futur, comment le comprendre à partir du livre… Il y a un projet assez intéressant à découvrir dimanche à partir de 16h avec François Schuiten : on va aborder la bibliothèque du futur. Il en fera une capsule temporelle qui sera ensuite remise aux archives de l’ULB.“

► Voir aussi | La Foire du Livre de Bruxelles défiera le futur du 26 au 29 mars

Les visiteurs pourront s’attendre, ce week-end, à beaucoup d’ouvrages en tout genre, mais aussi beaucoup de rencontres, d’animations et d’ateliers avec beaucoup de nouveautés.

La Foire du Livre aura lieu jusqu’au 29 mars inclus avec une nocturne prévue ce vendredi 27 mars. L’entrée est gratuite sur réservation.

■ Explications et interview de Jamila Saidi M’Rabet