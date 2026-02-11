La Foire du Livre de Bruxelles défiera le futur du 26 au 29 mars

La 55e édition de la Foire du Livre de Bruxelles, qui se déroulera du 26 au 29 mars à Tour & Taxis, invitera le public à défier le futur, ralentir pour imaginer, rêver, exercer son esprit critique et agir pour façonner le monde de demain. Curieux et férues de lecture pourront découvrir plus de 1.200 auteurs et plus de 300 exposants sur 3.800 m² de stands, mêlant éditeurs belges, internationaux, associations, librairies, et acteurs culturels.

Tous les genres seront représentés lors de l’événement, du polar aux essais, en passant par les mangas et les livres jeunesse. Nouveauté de cette année, l’espace #Love&Whispers mettra davantage en lumière la romance et la littérature de l’imaginaire (fantasy, science-fiction, fantastique), au-delà d’un espace de vente et de dédicaces.

Au détour des allées, les visiteurs de la Foire du Livre pourront également rencontrer leurs autrices et auteurs favoris, mais aussi participer à des clubs de lecture, à des Drink & Draw, moments de rencontre autour du dessin en compagnie d’artistes internationaux. Des performances littéraires, des concerts et des débats seront également au programme. Les plus jeunes pourront participer au Carnaval du livre, tandis que leurs enseignants seront mis à l’honneur. Au total, 350 activités sont prévues.

Cette année marquera également la 20e édition du Prix Première, qui récompense un premier roman francophone. Deux nouveaux prix seront également remis dans son sillage : le Prix Première Victor du Livre Jeunesse et le Prix Première du Roman graphique. En marge de ceux-ci seront aussi décernés le Prix du Roman noir, le Prix Lu et partagé ! (jeunesse), le Prix Arlette Defaux (éducation-jeunesse), le Grand Prix des blogueurs littéraires, ainsi que le Prix Libre d’écrire, qui salue l’œuvre d’une personne détenue dans l’une des prisons de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

L’an dernier, la Foire du Livre de Bruxelles a attiré quelque 85.000 visiteurs.

Belga