A partir de janvier 2026, les allocations de chômage seront limitées à deux ans. Alors quelles pistes de solutions pour remettre à l’emploi celles et ceux qui serontconcernés ? Actiris, l’agence bruxelloise pour l’emploi, pilote notamment le programme co searching, un programme d’accompagement et de soutien. Reportage.

Un sujet de Jamila Saidi M’rabet – Marjorie Fellinger