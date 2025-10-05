Flottille pour Gaza : une troisième Belge en détention en Israël rejoint la grève de la faim

Saddie Choua, enseignante en arts visuels à Bruxelles et Anvers et membre de la flottille Global Sumud, a entamé une grève de la faim pour dénoncer ses conditions de détention en Israël.

Un troisième membre belge de la flottille Global Sumud a entamé une grève de la faim, annonce dimanche l’organisation Flotilla Belgium à l’agence Belga. Il s’agit de Saddie Choua, une enseignante en arts visuels. Hier, l’organisation annonçait qu’Alexis Deswaef et Latifa Gharbaoui avaient débuté une grève de la faim en réaction à leurs conditions de détention en Israël.

Au total, sept Belges ont été arrêtés à bord des navires de la flottille Global Sumud qui tentait de briser le blocus israélien sur la bande de Gaza.

“Ils vont aussi bien qu’on peut l’être dans de telles circonstances“, déclare Flotilla Belgium. “Il y a trop peu de nourriture et de boissons.” L’association dit être en contact, via ses avocats, avec le SPF Affaires étrangères. L’ambassadeur belge en Israël a rencontré les Belges arrêtés.

La date de leur expulsion vers la Belgique n’est toujours pas connue. “Saddie a signé un document marquant son accord pour une déportation directe. Le document dit qu’elle est entrée de façon illégale dans les eaux israéliennes, ce qui est faux“, précise encore Flotilla Belgium. “Cela a été signé uniquement dans le cadre de notre stratégie visant à faire revenir plus rapidement certaines personnes afin qu’elles puissent raconter ce qui s’est passé là-bas.”

Les bateaux de la flottille ont été arraisonnés par l’armée israélienne alors qu’ils se trouvaient encore dans les eaux internationales.

Belga – Photo : Instagram – @saddiechoua