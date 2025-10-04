Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Détenus en Israël, Alexis Deswaef et Latifa Gharbaoui sont en grève de la faim

Arrêtés par Israël lors de la flottille Global Sumud, Alexis Deswaef et Latifa Gharbaoui ont entamé une grève de la faim.

Alexis Deswaef, vice-président de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), et l’activiste bruxelloise Latifa Gharbaoui ont entamé une grève de la faim après leur arrestation par Israël, a annoncé l’organisation Flotilla Belgium. Avec cinq autres Belges, ils participaient à la flottille Global Sumud dans le but de rompre le blocus imposé par Israël à la bande de Gaza.

Les 02 et 03 octobre, les avocats de l’ONG israélienne Adalah 331 ont pu rendre visite aux 331 participants à la flottille dans le port d’Ashdod, où ils sont entendus par les services d’immigration israéliens“, explique l’association. “Plusieurs participants ont été entendus sans représentants juridiques de l’association Adalah car nos avocats n’ont initialement pas pu recevoir un accès.

► Lire aussi | Flottille pour Gaza : l’association syndicale des magistrats dénonce l’arrestation de l’avocat Alexis Deswaef

L’association Adalah rapporte que certains activistes arrêtés ont été victimes d’agressions, de menaces et d’intimidations. Ils auraient ainsi été réveillés violemment à plusieurs reprises chaque fois qu’ils essayaient de dormir.

En réaction, plusieurs personnes, dont Alexis Deswaef et Latifa Gharbaoui, ont entamé une grève de la faim.

Le SPF Affaires étrangères dit suivre la situation étroitement. “Notre ambassadeur a rencontré personnellement les participants belges à la flottille, notamment pour s’assurer de leur sécurité et de leur état de santé“, selon un porte-parole. “Les autorités israéliennes ont l’intention de tous les expulser de leur territoire.

Belga

Lire aussi :

Partager l'article

04 octobre 2025 - 16h57
Modifié le 04 octobre 2025 - 16h57
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales