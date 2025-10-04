Détenus en Israël, Alexis Deswaef et Latifa Gharbaoui sont en grève de la faim

Arrêtés par Israël lors de la flottille Global Sumud, Alexis Deswaef et Latifa Gharbaoui ont entamé une grève de la faim.

Alexis Deswaef, vice-président de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), et l’activiste bruxelloise Latifa Gharbaoui ont entamé une grève de la faim après leur arrestation par Israël, a annoncé l’organisation Flotilla Belgium. Avec cinq autres Belges, ils participaient à la flottille Global Sumud dans le but de rompre le blocus imposé par Israël à la bande de Gaza.

“Les 02 et 03 octobre, les avocats de l’ONG israélienne Adalah 331 ont pu rendre visite aux 331 participants à la flottille dans le port d’Ashdod, où ils sont entendus par les services d’immigration israéliens“, explique l’association. “Plusieurs participants ont été entendus sans représentants juridiques de l’association Adalah car nos avocats n’ont initialement pas pu recevoir un accès.”

L’association Adalah rapporte que certains activistes arrêtés ont été victimes d’agressions, de menaces et d’intimidations. Ils auraient ainsi été réveillés violemment à plusieurs reprises chaque fois qu’ils essayaient de dormir.

En réaction, plusieurs personnes, dont Alexis Deswaef et Latifa Gharbaoui, ont entamé une grève de la faim.

Le SPF Affaires étrangères dit suivre la situation étroitement. “Notre ambassadeur a rencontré personnellement les participants belges à la flottille, notamment pour s’assurer de leur sécurité et de leur état de santé“, selon un porte-parole. “Les autorités israéliennes ont l’intention de tous les expulser de leur territoire.”

