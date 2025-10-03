Flottille pour Gaza : l’association syndicale des magistrats dénonce l’arrestation de l’avocat Alexis Deswaef

L’Association syndicale des Magistrats (ASM) a dénoncé vendredi l’arrestation par l’armée israélienne de l’avocat Alexis Deswaef, estimant qu’elle constitue une violation du droit international.

Dans un message transmis à Belga par son président Laurent Sacré, l’ASM indique avoir saisi le ministre belge des Affaires étrangères au sujet de cette arrestation.

L’organisation souligne que “la manière de faire de l’armée israélienne contrevient à toutes les règles internationales, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer“.

L’ASM précise que M. Deswaef, vice-président de la Fédération internationale pour les droits humains, a lui-même lancé un appel à sa libération via les réseaux sociaux.

L’avocat bruxellois participait à la flottille Global Sumud destinée à rallier Gaza par la mer. La flottille, où se trouvent des personnalités politiques et des militants comme la Suédoise Greta Thunberg, était partie d’Espagne en septembre dans le but de briser le blocus imposé par Israël au territoire palestinien en guerre. Arrêté par Israël, M. Deswaef a refusé de coopérer avec les forces de l’ordre et annoncé qu’il entamait une grève de la faim. Sept Belges participaient à cette mission, parmi lesquels la militante pro-palestinienne bruxelloise Latifa Gharbaoui.

