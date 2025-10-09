Flottille pour Gaza : certains Belges, dont Bénédicte Linard, déjà en route vers la Belgique

Si une “majorité” de militants des bateaux interceptés mercredi matin tôt par Israël sur leur route vers la bande de Gaza ont été envoyés, selon leurs avocats, vers la prison de Ketziot, d’autres semblent avoir été assez rapidement placés sur un vol pour quitter Israël.

C’est en tout cas le cas de l’élue Ecolo Bénédicte Linard, qui était jeudi matin à Munich, en Allemagne, d’où elle prend un avion qui atterrira vers 13h00 à Zaventem, indique son parti.

La Liégeoise et activiste féministe Aude Gaspar, qui se trouvait à bord du Conscience, serait également à bord de ce vol. Les deux femmes faisaient partie d’un groupe d’au moins huit Belges participant à la flottille “Thousand Madleens” ou qui étaient à bord du Conscience (Freedom Flotilla).

► Revoir | Flottille pour Gaza : nouvelle manifestation devant les affaires étrangères

La plupart ont été emmenés dans la nuit à la prison de Ketziot. C’est en tout cas le cas de la médecin bruxelloise Hanne Bosselaers, qui voyageait également sur le Conscience, confirme jeudi le président de Médecine pour le Peuple, Tim Joye. “Nous avons eu contact avec les avocats, qui ont pu s’entretenir hier soir à l’arrivée des bateaux au port avec une centaine des 150 participants à la flottille”, indique-t-il. “Il semble que les parlementaires ont été immédiatement expulsés, tandis que les autres ont été emmenés à la prison de Ketziot”.

Le ministre belge des Affaires étrangères Maxime Prévot avait indiqué jeudi matin au micro de La Première que des diplomates étaient en route vers le centre de détention.

Belga