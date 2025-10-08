Une nouvelle flottille pour Gaza interceptée, plusieurs Belges à bord

Dan Jans se trouvait à bord du navire “Um Saad”, Youssef Reziki (plus connu sous son nom d’artiste Youssef Swatt’s) et Mohamed Azzouz à bord de l'”Anas Al Sharif”, et la députée Ecolo Bénédicte Linard à bord du “Gaza Sunbirds”.

L’armée israélienne a intercepté mercredi matin, vers 4h30 (heure belge), des bateaux d’une nouvelle flottille humanitaire à destination de la bande de Gaza. Au moins quatre Belges se trouvaient à bord des navires, selon des vidéos publiées par l’organisation Global Sumud Flotilla sur X.

Dan Jans se trouvait à bord du navire “Um Saad”, Youssef Reziki (plus connu sous son nom d’artiste Youssef Swatt’s) et Mohamed Azzouz à bord de l'”Anas Al Sharif”, et la députée Ecolo Bénédicte Linard à bord du “Gaza Sunbirds”. Tous ont publié le message suivant: “Si vous voyez cette vidéo, c’est que j’ai été kidnappé par les forces israéliennes.” Les activistes appellent à faire pression sur la diplomatie belge pour exiger leur libération immédiate.

L’organisation Freedom Flotilla a confirmé sur Telegram que les neuf bateaux de la flottille avaient été interceptés. Les Belges Fadwa El Khattabi (chercheuse en technologie blockchain et ingénieure) et Hanne Bosselaers (médecin à Médecine pour le Peuple – Molenbeek) se trouveraient également à son bord, mais aucune information à leur sujet n’a encore filtré.

Le ministère israélien des Affaires étrangères avait précédemment fait état d’une nouvelle tentative infructueuse de briser le blocus naval. Selon le ministère, les navires et leur équipage ont été conduits dans un port israélien en vue de leur expulsion prochaine.

Selon l’organisation Global Sumud Flotilla, seul le navire “Conscience” navigue encore en subissant des intimidations d’un hélicoptère de l’armée israélienne.

Belga, image : Instagram/@thousandmadleenstogaza