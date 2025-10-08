Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Une nouvelle flottille pour Gaza interceptée, plusieurs Belges à bord

Dan Jans se trouvait à bord du navire “Um Saad”, Youssef Reziki (plus connu sous son nom d’artiste Youssef Swatt’s) et Mohamed Azzouz à bord de l'”Anas Al Sharif”, et la députée Ecolo Bénédicte Linard à bord du “Gaza Sunbirds”.

L’armée israélienne a intercepté mercredi matin, vers 4h30 (heure belge), des bateaux d’une nouvelle flottille humanitaire à destination de la bande de Gaza. Au moins quatre Belges se trouvaient à bord des navires, selon des vidéos publiées par l’organisation Global Sumud Flotilla sur X.

Dan Jans se trouvait à bord du navire “Um Saad”, Youssef Reziki (plus connu sous son nom d’artiste Youssef Swatt’s) et Mohamed Azzouz à bord de l'”Anas Al Sharif”, et la députée Ecolo Bénédicte Linard à bord du “Gaza Sunbirds”. Tous ont publié le message suivant: “Si vous voyez cette vidéo, c’est que j’ai été kidnappé par les forces israéliennes.” Les activistes appellent à faire pression sur la diplomatie belge pour exiger leur libération immédiate.

 

 L’organisation Freedom Flotilla a confirmé sur Telegram que les neuf bateaux de la flottille avaient été interceptés. Les Belges Fadwa El Khattabi (chercheuse en technologie blockchain et ingénieure) et Hanne Bosselaers (médecin à Médecine pour le Peuple – Molenbeek) se trouveraient également à son bord, mais aucune information à leur sujet n’a encore filtré.

Le ministère israélien des Affaires étrangères avait précédemment fait état d’une nouvelle tentative infructueuse de briser le blocus naval. Selon le ministère, les navires et leur équipage ont été conduits dans un port israélien en vue de leur expulsion prochaine.

Selon l’organisation Global Sumud Flotilla, seul le navire “Conscience” navigue encore en subissant des intimidations d’un hélicoptère de l’armée israélienne.

Belga, image : Instagram/@thousandmadleenstogaza

Lire aussi :

Partager l'article

08 octobre 2025 - 08h47
Modifié le 08 octobre 2025 - 09h23
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales