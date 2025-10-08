Flottille pour Gaza : nouvelle manifestation devant les affaires étrangères

Quelque 600 personnes se sont rassemblées, mercredi fin d’après-midi, devant le ministère des Affaires étrangères, à Bruxelles, en réaction à l’interception par l’armée israélienne d’une nouvelle flottille humanitaire à destination de la bande de Gaza. Les manifestants ont appelé la diplomatie belge à intervenir pour la libération immédiate des ressortissants belges à bord des navires.

Plusieurs organisations, dont l’Association belgo-palestinienne (ABP), ont participé à ce rassemblement organisé en urgence. De nombreux slogans visaient le ministre des Affaires étrangères Les Engagés: “Maxime Prévôt, faites votre travail !” “Nous sommes fiers de celles et ceux qui ont embarqué vers Gaza. Nous sommes aussi ici pour témoigner de notre soutien au peuple palestinien”, a déclaré Pierre Galand, président de l’ABP. “Il faut que justice soit faite: contre Israël, contre Netanyahu, contre les complices au sein du gouvernement belge. Nous disons non au génocide, non à la famine, non aux institutions européennes qui n’ont pas suspendu les accords d’association. Quand l’exécutif et le législatif ne font pas leur travail, il faut demander à la justice d’appliquer le droit international.”

Pierre Galand a également appelé au boycott d’Israël, “comme nous l’avons fait pour l’Afrique du Sud”. Un hommage a été rendu à Mahmoud Ezzat Farag Allah, le ressortissant palestinien retrouvé mort dans le centre fermé 127bis, vraisemblablement par suicide. Pierre Galand a interpellé le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close (PS), pour qu’il cesse “d’arrêter des manifestants pro-palestiniens“, comme l’avait déjà fait mardi soir le vice-président de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), Alexis Deswaef. Selon Global Sumud Flotilla, au moins quatre Belges se trouvaient à bord des navires interceptés mercredi matin, parmi lesquels la députée Ecolo Bénédicte Linard et l’artiste Youssef Swatt’s. Tous appellent à une mobilisation diplomatique urgente.

Présents lors de ce rassemblement, les parents de la députée Ecolo. “On est là comme citoyens et comme parents, c’est notre fille la députée Bénédicte Linard qui a été arrêtée. On est aussi concernés à ce titre là. On nous a annoncé après l’arrestation qu’il faudrait attendre 20 à 30 heures pour avoir des nouvelles”, regrettent ils.

■ Duplex de Jamila Saïdi M’Rabet

Belga – Photo : VdT